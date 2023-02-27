5 عادات شائعة تسبب خللا فى الهرمونات.. أبرزها تخطى الوجبات

كتبت ميرفت رشاد

عدم التوازن الهرموني في الجسم ليس نادرًا ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، الهرمونات هي في الأساس رسل كيميائية تنسق الوظائف في الجسم عن طريق السفر عبر مجرى الدم للوصول إلى الأعضاء والأنسجة، يحدث عدم التوازن في الهرمونات عندما يكون لديك هرمون معين أكثر من اللازم أو أقل، عندما يضطرب التوازن الهرموني ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الاكتئاب ، وتقلب المزاج ، والتعب ، ومشاكل الهضم ، وزيادة الوزن ، وعدم توازن السكر في الدم ، والقلق ، والأرق،إذا كنت تعاني من خلل هرموني وتعاني من أي مشاكل من هذا القبيل ، فمن الضروري معرفة السبب الجذري له، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وكشفت أخصائية التغذية لوفنيت باترا ، عن الأسباب اليومية التي يمكن أن تكون وراء اختلال التوازن الهرموني لديك، والتي سنوضحها في السطور القادمة .

العادات التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني..

1. تخطي الوجبات



لدينا جميعًا جداول زمنية مزدحمة والتي غالبًا ما تجبرنا على تخطي وجبة الإفطار أو حتى الغداء في بعض الأحيان، على الرغم من أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم ، يمكن أن تضر هذه العادات بصحتك العامة على المدى الطويل وتسبب خللاً هرمونيًا.

2. التمارين الشاقة



من الجيد دائمًا ممارسة الأنشطة البدنية وحرق بعض السعرات الحرارية، ولكن إذا كنت تذهبين بكل شيء في صالة الألعاب الرياضية أو تقومين بتمارين فاصلة عالية الكثافة (HIIT) في كل مرحلة من مراحل دورتك الشهرية ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى خلل في هرموناتك.

3. النوم الغير كافى ..



النوم جزء أساسي من روتيننا ويجب إعطاؤه الأولوية، وعدم الحصول على وقت كاف للنوم يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك، قد يكون عدم الحصول على 6 إلى 7 ساعات سببًا آخر لاختلال التوازن الهرموني.

4. وقت الشاشة

يمكن أن يؤدي التمرير عبر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطعمة اللذيذة قبل الذهاب إلى الفراش والالتصاق مرة أخرى بالشاشة الساطعة في الصباح إلى الإخلال بالتوازن الهرموني، يُنصح بضبط مؤقت لكل يوم حتى تبقي الهاتف مغلقًا عند الحاجة.

5. المواد الكيميائية المعطلة للغدد الصماء

وفقًا لأخصائية التغذية ، يمكن أن تحتوي أشياء مثل زجاجات المياه البلاستيكية وعلب الألمنيوم ومستحضرات التجميل على مواد كيميائية معطلة للغدد الصماء، يمكن أن تتداخل هذه المواد الكيميائية مع الأداء الطبيعي لجهاز الغدد الصماء في الجسم ، وهو المسؤول عن إفراز الهرمونات.