أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والقاهرة للدواجن.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.26%، والعرب على 8.76%، واستحوذت المؤسسات على 33.36% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.63%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 50.3 مليون جنيه، 107.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.4 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه، 161.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19197 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6718 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4437 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3527 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1249 نقطة.

وصعدت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.



تسوية وثائق كما أعلنت إدارة البورصة، عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، تسوية (اصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.685 مليون وثيقة بدلًا من 2.675 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 250 ألف سهم، 259 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية العربية-دومتي، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 25 ألف سهم، 560 ألف سهم، 13 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان، 5150 سهم، 85.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المصرية للمنتجعات السياحية 232.3 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300.7 ألف سهم، 101.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية عدد 709.2 ألف سهم بسعر 0.36 جنيه بقيمة إجمالية 255.3 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 9.61% إلى 10.027%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهم أيوب عدلي أيوب عدد 280.5 ألف سهم بسعر 29.52 جنيه بقيمة إجمالية 6.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 30.66% إلى 29.52%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات مجمعة بلغت 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 62.34%، وحققت الشركة خسائر 330.4 مليون جنيه مقارنةً مع 354 مليون جنيه بنسبة انخفاض 6.67%.

إعمار

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها لم تقم بإعداد قوائم مالية مجمعة بعد قرار تصفية شركة إجادة لإدارة المنشآت، وقامت بإصدار قوائم مالية فقط عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022.