هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.71% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70 ، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19197 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6718 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4437 نقطة.