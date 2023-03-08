اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 04:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.71% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:06 م
هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.71% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.057 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 16315 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19197 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6718 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4437 نقطة.

البورصة اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة

البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:18 م

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:35 ص

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الامتيازات الغذائية بقيمة 15.3 مليون جنيه

الأربعاء، 08 مارس 2023 07:00 ص

تقرير الغرف الأمريكية: البورصة تستهدف تحسين الأداء بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:00 ص

يحظى بإقبال كبير من الزائرين.. تعرف على الجناح المصرى فى بورصة برلين السياحية

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:00 ص

أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-3-2023

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة