أحمد الطاهرى: المشاركة فى انتخابات نقابة الصحفيين واجب وفرض على كل من له حق التصويت

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف، الكاتب الصحفى محمد كمال مدير تحرير جريدة الأخبار المرشح لانتخابات عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، فى مقر قنوات "القاهرة الإخبارية - إكسترا نيوز" من أجل الاستماع إلى مطالب ومقترحات الزملاء الصحفيين العاملين فى غرفة الأخبار، والبرامج التلفزيونية التابعة لقطاع أخبار الشركة المتحدة.

وقال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المشاركة فى انتخابات نقابة الصحفيين واجب وفرض على كل صحفي له حق التصويت؛ من أجل اختيار مجلس نقابة قوي قادر على حماية حقوق الصحفيين، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الزميل محمد كمال هو أول مرشح يفكر في زيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والتحدث مع الزملاء الصحفيين العاملين في كل القنوات الفضائية؛ من أجل حثهم على المشاركة في انتخابات نقابة الصحفيين.

وأضاف الطاهرى، أنه يجب أن تعود نقابة الصحفيين إلى دورها الوطني والمهني؛ من أجل الحفاظ على الصحافة المصرية بعيدًا عن أي صراعات سياسية، لافتًا إلى أن الصحافة اليوم ليست الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية فقط، بل أصبحت الصحافة التلفزيونية الأكثر تأثيرًا وانتشارًا من خلال البرامج أو التغطيات المفتوحة للأحداث المحلية والعالمية.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى محمد كمال، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنه حصل على خصومات 50% على أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام داخل القاهرة الكبرى، وحصل على خصم 50% على قيمة تذاكر حفلات دار الأوبرا المصرية للصحفيين وأسرهم، وإنه يعتزم تقديم المزيد من الخدمات قبل بدء الانتخابات؛ من أجل خدمة الزملاء الصحفيين، ولعودة نقابة الصحفيين إلى سابق عهدها في تقديم الخدمات لأعضائها، لافتًا إلى أنه إذا فاز في الانتخابات القادمة، سيعمل مع مجلس النقابة على محاربة الكيانات الوهمية التي أصبحت تسيء إلى نقابة الصحفيين ولمهنة الصحافة.

وأشار كمال إلى أنه يعتز بقطاع أخبار الشركة المتحدة، الذي وفر مئات فرص العمل لشباب الصحفيين من مختلف الإصدارات، وأنه حرص على زيارة قنوات "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز" لأنهما تمثلان أكبر قطاع أخبار في مصر والشرق الأوسط، ويجب أن تكون نقابة الصحفيين طرفًا يمثل الزملاء الصحفيين أمام رؤساء القنوات في حالة وقوع أي خلاف؛ لأن دور نقابة الصحفيين حماية أعضائها، ليس فقط في الصحف والمواقع، بل في كافة وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة.



استقبال المرشح محمد كمال