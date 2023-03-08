أب يعفى زوج ابنته من قائمة المنقولات: "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال"

"من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتق الله فى كريمتنا"... بهذه العبارة فاجئ عصام على محمد موظف بالمعاش بمحافظة الإسكندرية ، خطيب ابنته أثناء عقد القران بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة سموحة شرق المحافظة، بإعفاؤه من قائمه المنقولات الزوجية وذلك لما يحمله من مشاعر صادقة لنجلته وخطيبها من أجل سعادتهم.

وقال كريم المنياوى مهندس كهرباء بمحافظة الإسكندرية، أن قصة حب جمعته وزوجته "إنجى عصام على محمد"، وتمت خطبتهما فى شهر أكتوبر الماضى، وقرروا أخذ قرار عقد القران فى شهر مارس الجارى.

وأضاف كريم المنياوى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بعدما تقدم لخطبة زوجته، وأقام لها حفل خطوبة فى إحدى القاعات بالإسكندرية، وان اجتمع مرة واحدة مع والدها للاتفاق على كافة تجهيزات الزواج، وكل منهم تقسم المنقولات المتفق عليها بينهما، موضحا أن والد زوجته كان أكرم منه فى عدم المبالغة فى طلبات الزواج، وإحساس الأب بأنى سوف أكون زوج صالح لها وأمين عليها.

وأوضح كريم المنياوى، أنه تفاجئ أثناء عقد قرانه على زوجته انجى عصام على محمد على بأن قائمة المنقولات الزوجية، مكتوب فيها عبارة من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال، واكتفى بكتابة "اتق الله فى كريمتنا"، وهذا الموقف أسعدنى وأسعد زوجتى لأنها الابنة الوحيدة هى وشقيقها مما جعلنى أتعهد أمام الله والجميع أن احافظ عليها واعلملها بما يرضى الله، ولا اتخلى عنها إبداء، واكون السند واضاف عندما يكرمنى الله بالذرية الصالحة سوف اتعامل مع من يتقدم لابنتى مثلما فعل والد زوجتى.