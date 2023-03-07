هندسة المنوفية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة Young Leaders Marathon

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن فوز فريق طلابى من كلية الهندسة بشبين الكوم فى مسابقة Young Leaders Marathon فى مجال ترشيد الطاقة وهى مسابقة قام بتنفيذها مركز جون جرهارت للعطاء المجتمعي، والمشاركة المجتمعية، والمسئولية المجتمعية للشركات بالجامعة الأمريكية في القاهرة بتمويل من شركة أمريكانا.

وأضاف أن المسابقة استهدفت لاختيار 48 شابًا لتكوين 16 فريقًا من طلبة الكليات المختلفة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وتقديم لهم عدة ورش عمل، وذلك من أجل تمكينهم من تصميم وتنفيذ مبادرات تقدم حلول ل 3 تحديات أساسية تواجه شركة أمريكانا في مجالات ثلاثة وهى: سلاسل الإمداد وتوفير الموارد وخاصة الطاقة، تحسين إجراءات قسم الموارد البشرية، وتحديات القسم المالي.

ووصل إلى النهائيات 38 طالبًا ممثلين في 16 فريقًا، وتم اختيار أفضل 3 مبادرات في كل مجال وحصلوا على جائزة مالية تشجيعية، وكان الفريق الفائز في مجال ترشيد الطاقة فريق من كلية الهندسة جامعة المنوفية ويضم الطلاب: محمد محمد حمدي جازية طالب بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الميكانيكية، محمد السيد ابراهيم عنب، محمد ابراهيم السيد عوض الطالبان بالفرقة الرابعة قسم هندسة القوي الكهربائية، والذين عملوا على تقليل التلوث البيئي وتعزيز الصناعة عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لتوفير الطاقة والتي تنعكس بدورها علي توفير تكاليف التصنيع وذلك لجعل المنتجات المصرية قادرة علي المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

وتم تقديم حلول للجامعة الأمريكية ولشركة أمريكانا لتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي وانتاج أكسجين وتقليل التلوث، وذلك من خلال عملهم في أحد مصانع شركة أمريكانا وهو مصنع "Americana Snacks" بمدينة السادات.

وأقيمت احتفالية كبرى بالجامعة الأمريكية لتكريم الفائزين، وشارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالحضور، وقدم التهنئة للطلاب، متمنيا لهم مزيدا من النجاحات والإنجازات وتمثيل الكلية العريقة فى مختلف المنافسات، وتحقيق أفضل المراكز التى يستحقونها عن جدارة.