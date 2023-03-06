رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفى الثانى بالصيدلة

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، فعاليات ملتقي التوظيف الثاني لكلية الصيدلة بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور هيثم ميمون عميد الكلية والدكتور مصطفي سلام نقيب الصيادلة بمحافظة المنوفية، والدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد دنيا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد رئيس الجامعة المعرض المقام علي هامش فعاليات الملتقي واستمع لعروض الشركات الراعية وأكد في جولته علي أهمية مهنة الصيدلى في المجتمع، وكذلك حرص الجامعة على تنظيم ملتقيات توظيف سنوية لإيجاد فرص عمل مناسبة وتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم، ويأتي ذلك من خلال التقاء الطلاب والخريجين بممثلي مؤسسات المجتمع والصناعة والشركات المختلفة، والاحتكاك المباشر بهم، والتواصل معهم وتدريبهم علي تلبية احتياجات سوق العمل، وفقا لتخصصاتهم ومساعدة الطلاب للحصول على الخبرة المناسبة.