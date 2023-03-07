هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع الأسهم القيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والمصرية للاتصالات، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 16674 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 2904 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 19746 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 6861 نقطة.

وفيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 3078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل

إلى مستوى 4539 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1.5 مليون سهم، 2.8 مليون سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 25 ألف سهم، 885 ألف سهم، 125 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 12 ألف سهم، 324 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان، والمهندس للتأمين 6064 سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3241 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 239.6 ألف سهم، 90 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المالية والصناعية المصرية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 105.7 ألف سهم، 30.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة المالية والصناعية المصرية، شراء الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية عدد 55 ألف سهم بسعر 55.29 جنيه بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.98% إلى 5.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات مجمعة بلغت 14.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وسجلت الشركة صافي ربح حوالي 6.5 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، وبلغت إجمالي قيمة المبيعات خلال عام 2022 حوالي 18.1 مليار جنيه، وتم تسليم 2119 وحدة سكنية خلال عام 2022.

كما حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو سنوي 23.7%، وبلغ صافي الربح المعدل 316.9 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 70% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح المعدل إلى 13.4%.

في سياق آخر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وذلك حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وبحد أدنى للتنفيذ 75% وسعر نقدي يبلغ 34 جنيه للسهم، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.

فيما أعلنت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، توقيع عقد تأجير تمويلي مع شركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويل وذلك بقيمة 100 مليون جنيه، ومدة هذا العقد 5 سنوات.