نائب محافظ المنيا يبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ104 للعيد القومى

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا ، اجتماعاً تنسيقيا، لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ 104 ل عيد المنيا القومي ، وذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وكلاء الوزراء، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.



أكد نائب المحافظ، أن شهر "مارس" يمثل علامة فارقة في تاريخ محافظة المنيا لارتباطه بعيد المنيا القومي، والذي يوافق 18 مارس من كل عام ، وفي هذا العام 2023 ، حمل شهر مارس حدثا متفردا، سيظل ذكرى خالدة على مر السنوات لدى أبناء المحافظة، حيث شرفت المحافظة هذا العام في الثاني من مارس بزيارة تاريخية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما حملت الزيارة "الخير" للمصريين جميعا، من خلال إعلان رئيس الجمهورية من المنيا عن توجيهات للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات، تضمنت زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وتعكس تلك القرارات حرص رئيس الجمهورية على حماية المصريين من التداعيات الراهنة وانتصارا للمواطن البسيط.



وخلال الاجتماع، وجه نائب محافظ المنيا، كل الشكر والتقدير لكافة الاجهزة التنفيذية والقائمين على تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة القطاعات الأخرى بجميع المراكز المستهدفة، بصفة عامة، وبقرية المعصرة بمركز ملوي بصفة خاصة، للخروج بالشكل اللائق خلال الزيارة الرئاسية التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحافظة المنيا في 2 مارس الجاري وذلك لافتتاح عدد من المشروعات القومية وافتتاح مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة باعتبارها القرية النموذجية لمشروعات "حياة كريمة"، على مستوى محافظات الجمهورية.



وناقش نائب المحافظ عددا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج الاحتفال بعيد المنيا القومي والذي يأتي في ظل أجواء من البهجة والسعادة والفخر والتي حملها "شهر مارس" ، تزامنا مع الزيارة الرئاسية التاريخية للمحافظة، حيث ظهرت المحافظة في أبهي صورها لتعود مرة أخرى " عروس الصعيد".



وقدم نائب المحافظ، التهنئة لأهالي المحافظة، بحلول الذكرى الـ 104، لعيد المنيا القومي، حيث شارك أبناء مركزي ديرمواس وملوي في ثورة 1919، والتى قادها المناضل سعد باشا زغلول فى مواجهة الاحتلال.



كما وجه نائب المحافظ خلال الاجتماع التحية والتقدير لجميع شهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، كما ثمن نائب المحافظ، التضحيات التي قدمها أهالي المحافظة وخاصة مركزي ديرمواس وملوي لتقديم أرواحهم فداءا لعزة وكرامة الوطن.