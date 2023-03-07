موظف بتويتر: إيلون ماسك لا يثق فى موظفى المنصة ويدخل الحمام بحراسة

كتبت : نهال أبو السعود

نقلت "BBC" تصريحات لبعض من موظفي تويتر الحاليين والذين غادروا الشركة تتحدث عن بيئة العمل غير المنظمة، حيث كشف أحد المهندسين العاملين هناك لهيئة الإذاعة البريطانية أن الأشياء قد تبدو جيدة من الخارج لكن في الحقيقة هو "مبنى مشتعل".

قال المهندس الذي طلب عدم الكشف عن عن اسمه ان المالك ايلون ماسك لديه حراس يذهبون معه الى دورة المياة، وتابع: "عندما تنظر إليها من الخارج ، تبدو الواجهة جيدة ، لكن يمكنني أن أرى أنه لا شيء يعمل. كل السباكة معطلة ، كل الصنابير ، كل شيء ".

قال المهندس ، الذي اختار عدم الكشف عن هويته أنه "لا أحد يهتم" بالعمل الذي تم في السابق للحد من التحرش على منصة التواصل الاجتماعي، حيث اشارت تقارير الي تصاعد الكراهية ، وأصبح المتصيدون أكثر حرية وأكثر نشاطًا ، والمضايقات آخذة في الازدياد حيث تشهد الملفات الشخصية المعادية للمرأة والمسيئة ارتفاعًا في أعداد متابعيها بنسبة 69%

ذكرت بي بي سي أيضا أن هناك مخاوف من تزايد الاستغلال الجنسي للأطفال على تويتر ، بالإضافة إلى الحملات المستهدفة التي تضايق أفرادًا معينين.

وقال المهندس لبي بي سي: "هناك الكثير من الأشياء المعطلة ولا يوجد أحد يهتم بها ، لدرجة أنك ترى هذا السلوك غير المتسق" ، مضيفًا أنه يعتقد أن تويتر قد أصبح فوضوياً لأن ماسك لا يثق في موظفي المنصة.

وتابع: "أينما ذهب إلى المكتب ، هناك على الأقل حارسان شخصيان - حارسان شخصيان ضخمان جدًا وطويلان ، من أفلام هوليوود" ، مضيفًا أن الحراس يتبعونه حتى إلى دورة المياه.

وقال إن جميع عمال التنظيف والطعام قد تم طردهم وأن ماسك حاول بيع المكاتب للموظفين، وتابع ان ربما كان موقع تويتر هو احد منصات الراي الحر، وقال انه ليس متاكد ان الامر سيستمر كذلك بعد الان.