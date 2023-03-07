موجة إضرابات موظفين تشل بريطانيا مجددًا.. 11 إضرابا فى مارس وأبريل

كتبت رباب فتحى

تستمر موجة الإضراب في اجتياح المملكة المتحدة خلال شهرى مارس وإبريل، مما يهدد بإيقاف البلاد حيث سيتوقف العمال عبر شبكة النقل ، و هيئة الخدمات الوطنية الصحية والخدمة المدنية عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الإضرابات هذا الشهر ستبدأ يوم الاثنين 13 مارس حيث ينظم صغار الأطباء في إنجلترا ممثلين في الجمعية الطبية البريطانية (BMA) إضرابًا لمدة 72 ساعة.

كما يبدأ متدربو طب الأسنان بالمستشفيات في إنجلترا ممثلين في جمعية طب الأسنان البريطانية (BDA) إضرابًا لمدة 72 ساعة. بالإضافة إلى إضراب الأطباء المبتدئين أعضاء جمعية مستشاري وأخصائيي المستشفيات (HCSA) في إنجلترا لمدة 72 ساعة.

أما يوم الثلاثاء 14 مارس، فيواصل الأطباء المبتدئون في إنجلترا الإضراب. كما يتوقف متدربو طب الأسنان بالمستشفيات في إنجلترا عن العمل.

ويبدأ الأربعاء 15 مارس المعلمون جولة ثانية من الإضراب في إنجلترا وويلز. ويواصل الأطباء المبتدئون في إنجلترا الإضراب.

ويبدأ سائقو مترو أنفاق لندن ممثلين فى نقابة أسليف إضرابهم بسبب وضع المعاشات التقاعدية وترتيبات العمل.

أما يوم الخميس 16 مارس، فيقوم الآلاف من عمال القطاع العام الممثلين من قبل نقابة بروسبكت بإضراب. كما يواصل موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

وأضرب أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل من 14 مشغل قطار بعد رفض عروض الدفع من مشغلي القطارات وشبكة السكك الحديدية.

ويواصل الجمعة 17 مارس موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

أما السبت 18 مارس فيواصل أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين فى 14 مشغل قطار إضرابهم.

ويواصل الاثنين 20 مارس عمال الإسعاف في وست ميدلاندز ، وشرق ميدلاندز ، وشمال شرق وشمال غرب وويلز ، إضرابهم عن العمل.

و يواصل موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

أما الثلاثاء 21 مارس، فيستأنف موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

كما يستأنف الأربعاء 22 مارس موظفو الجامعات في أكثر من 150 جامعة عبر المملكة المتحدة الإضراب.

ويواصل الخميس 30 مارس أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين فى 14 مشغل قطار الإضراب.

وأخيرا السبت 1 أبريل، يواصل أعضاء أعضاء نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ممثلين فى 14 مشغل قطار الإضراب.