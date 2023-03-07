مصرع عامل فى حادث سير بقنا

لقى عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث سير بطريق الأربعين ما بين "نجع حمادي-أبوتشت الزراعي "، شمالي محافظة قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع عامل في حادث سير على طريق الأربعين، وتبين مصرع أبو المكارم أبو الوفا عبد النعيم علي، 38 عاما، عامل، مقيم بقرية الزرايب في أبوتشت.

تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.