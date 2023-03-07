تطوير كوبرى الباجور العلوى وبدء رصف طريق سبك الضحاك – الباجور – بنها

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوى، كونه محور مرورى هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم، وذلك ضمن جولاته الميدانية الموسعة بنطاق المراكز والمدن لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية ، رافقه خلالها مدير مديرية الطرق ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، مسئولي الشركة المنفذة ، النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ .

وتابع محافظ المنوفية مستجدات أعمال الصيانة الشاملة بالكوبرى، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، حيث جارى العمل بالاتجاه القادم من الباجور لمدينة شبين الكوم من تكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

ووجه المحافظ، بإنهاء الوصلات الكهربائية بالجزيرة الوسطي بالكوبري تمهيداً لتركيب الأعمدة الديكورية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة بالكوبري، كما شدد المحافظ علي القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال للبدء فى تطوير الاتجاه الآخر للكوبرى ( اتجاه شبين الكوم / القناطر الخيرية )، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تأتى في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكبارى كونه أحد المحاور الرئيسية الهامة في عملية التنمية المستدامة .

وأشارت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إلى أنه منذ البدء فى أعمال التطوير تم وضع مسار مرورى لعدد من الطرق البديلة للكوبرى ووضع إرشادات تعريفية للسير من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة متجها الي مدينة شبين الكوم لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين .

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بطريق ( سبك الضحاك – الباجور – بنها ) بطول 4 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه ، حيث تم الإنتهاء من الرفع المساحي وأعمال الترفيق وجاري التجهيزات التحضيرية لأعمال الرصف ، وخلال تفقده لأعمال التطوير أجري المحافظ إتصالاً هاتفياً برئيس شركة غاز المنوفية كلفه بإنهاء كافة توصيلات الغاز الطبيعي بباقي الطريق نظراً لأهمية وحيوية الطريق.

فيما تابع المحافظ انتظام العمل بوحدة صحة الأسرة بسبك الضحاك ، واستفسر من مديرة الوحدة عن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي استجابة فورية لمناشدة الأهالي وافق محافظ المنوفية علي أعمال توسعة ورفع كفاءة الوحدة الصحية لتشمل إقامة طابق ثاني مزود بالخدمات الطبية التي يحتاجها الأهالي، مكلفاً رئيس المدينة بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإعداد مقترح للأماكن الغير مستغلة بالوحدة من أجل إضافة أجنحة للغسيل الكلوي والمعامل والأشعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي ، مشيراً أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مستشفى مركزي بسبك الضحاك لخدمة الأهالي والقرى المجاورة .

والتقى محافظ المنوفية بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وعلي الفور وجه رئيس المدينة بسرعة التواصل معهم ووضع الحلول المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه .

ويستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة ، تفقد محطة معالجة سمادون ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية سبك الأحد ، الأعمال الإنشائية لموقف سيارات الأجرة الجديد، ومدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام ، معرض أهلا رمضان بمدينة أشمون.



محافظ المنوفية فى جولة مفاجئة بالجزر



محافظ المنوفية مع رئيس مدينة الباجور