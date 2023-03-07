محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف بمركز ومدينة طنطا

رافق المحافظ خلال جولته المهندس علي سالم مدير مديرية الطرق، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها داخل مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية، المالية والتخطيط.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية، نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال في مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها المحافظة، كما بحث المحافظ سبل الإسراع في تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة موجهاً بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يذكر أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.