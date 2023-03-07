اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الجيزة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 01:23 م
ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر الفودو بحوزة تاجر مواد مخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، واستعداده لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق لترويجها بين المتعاطين.

تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


مكافحة المخدرات

ضبط تاجر مخدرات

امن الجيزة

مخدر الفودو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة