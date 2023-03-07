ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عاطل قبل ترويجها فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر الفودو بحوزة تاجر مواد مخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، واستعداده لترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق لترويجها بين المتعاطين.

تم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.