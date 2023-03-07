اليوم السابع
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رفع 596 حالة إشغال بمنطقتى ناهيا وكوبرى الخشب فى الدقى

الثلاثاء، 07 مارس 2023 10:19 م
رفع 596 حالة إشغال بمنطقتى ناهيا وكوبرى الخشب فى الدقى رفع الإشغالات
كتبت - مرام محمد

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واصل حى الدقى بمحافظة الجيزة حملاته اليومية المفاجئة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، شن الحى، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع اللواء هشام عبد الصمد مدير شرطة المرافق لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة ناهيا وكباري المشاة وكذا منطقة كوبري الخشب، أسفرت عن رفع 596 حالة إشغال للباعة الجائلين.

وشهدت الحملة تحت غطاء أمني من قسم شرطة الدقي ومباحث المرافق، رفع كافة التعديات والتوصيلات الكهربائية العشوائية وإيداع المضبوطات في مخازن الحى، والتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كافة المخلفات بعد رفع الإشغالات.

جدير بالذكر أن حي جنوب الجيزة، شن مؤخرا حملة مكبرة على شوارع سعد زغلول وربيع الجيزي، أسفرت عن رفع 900 حالة إشغال وتعد على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي وتحرير محاضر ضد المخالفين وإيداع المصادرات بمخازن الحى، وذلك بمتابعة اللواء ذكي ممدوح سلام رئيس حى جنوب، وبالتعاون مع شرطة المرافق ورجال العمل الميدانى بالحي.

إشغالات
إشغالات

 

الإشغالات
الإشغالات

 

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

 

جانب من عمليات الرفع
جانب من عمليات الرفع

 

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 


حملة اشغالات

اشغالات

تعديات

اشغالات الباعة الجائلين

الباعة الجائلين

حي الدقي

الجيزة



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