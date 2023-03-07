اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئاسة الحرمين توفر أكثر من 9 آلاف عربة للمعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:56 ص
رئاسة الحرمين توفر أكثر من 9 آلاف عربة للمعتمرين وقاصدى بيت الله الحرام المسجد الحرام - صورة أرشيفية
وكالات

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عربات كهربائية على مدار الساعة للمعتمرين والحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يسهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تبلغ العربات الكهربائية التي تخدم قاصدي بيت الله الحرام أكثر من 9 آلاف عربة، حيث يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل، والذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية، وذلك من حيث سهولة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية، وتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.

 


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