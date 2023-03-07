حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون تراخيص بسوهاج والإسماعيلية

كما وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ 4 حالات تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء بدون ترخيص .
قامت الوحدة المحلية لقرية البياضية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بإزالة منزل مُقام على أرض زراعية على مساحة 120متر وذلك بمنطقة زراعة 9.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح بإزالة فورية لمنزل غير مكتمل البناء على مساحة 80 متر، وذلك بمنطقة عزبة الشروق خلف نادي الرياح.
كما تم إزالة مبنى من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء، مُقام على أرض زراعية على مساحة 30متر وذلك بمنطقة عزبة المساعيد القديمة، وتمت الإزالات فور رصد المخالفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية، بإزالة شدة خشبية معدة لتنفيذ صبة خرسانية، لأعمدة الدور الثالث عشر علوي بشارع رضا بمنطقة عرايشية مصر.
وذلك بحضور مسئولي الإدارة الهندسية وقسم الإشغالات بالوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
السكرتير المساعد يقود حملة لإزالة التعديات
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