سكرتير مساعد محافظة سوهاج يتفقد الأعمال بمدينة طهطا.. صور

استقبل المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير مساعد محافظة سوهاج، حيث قام بجولة تفقدية لعدد من الأماكن بمركز ومدينة طهطا بدأت بمرسى العبارة النهرية بجزيرة الخزندارية بمجلس قروى الصوامعة غرب ، واطمأن على سير العمل بها وحركة نقل الركاب والسيارات بكل سهولة ويسر ودفتر الصيانة الدورية وأستمع لعدد من المواطنين.

كما توجه السكرتير العام المساعد أيضاً إلى مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، وقام بجولة داخل المركز التكنولوجى وتم التأكد من إنضباط العمل بالمركز التكنولوجى وسرعة إنهاء الطلبات المختلفة للمواطنين، وتفقد عددا من مداخل ومخارج مركز ومدينة طهطا، وأشاد بالجهد المبذول فى أعمال التطوير والتجميل ومنظومة النظافة العامة بالشوارع والميادين المختلفة بمدينة طهطا

وكان فى استقبال اللواء علاء عبد الجابر سكرتير مساعد محافظة سوهاج السيد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، وبرفقته نواب رئيس المركز ورئيس قرية الصوامعة غرب وعدد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وأكد عبد الجابر على أهمية رفع كفاءة الطرق الداخلية ، والاهتمام بأعمال الإنارة بالشوارع، وزراعة الأشجار على جانبى الترع التى تم تبطينها، وتمهيد وتطوير جميع الشوارع والطرق التى تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، لتسهيل الحركة المرورية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، تفقد أمس عددا من المشروعات بقريتى "سلامون، وكوم العرب" بمركز طما، يرافقه هويدا الشافعى رئيس المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن متابعة المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة"، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وإزالة أية معوقات،

وبدأ السكرتير العام المساعد جولته بتفقد أعمال تطوير طريق الشوادر، ثم محطة رفع صرف صحى قرية " سلامون "، كما تفقد محطة الصرف الصحى بقرية كوم العرب، حيث وصت نسبة التنفيذ بها 75%، ثم تفقد أعمال تطوير مدخل المرور، وأعمال رفع كفاءة طريق كوم العرب.