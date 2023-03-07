وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "فرانس 24 "، إن العسكريين غرقوا في المياه الجليدية، وتم العثور على جثثهم اليوم، مشيرة إلى أن الحادث وقع في منطقة بونو في نهر إلاف، أحد روافد بحيرة تيتيكاكا عند الحدود مع بوليفيا.

وأضاف البيان أن العسكريين حاولوا الفرار من متظاهرين كانوا يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي التي خلفت الرئيس بيدرو كاستيلو في ديسمبر بعدما عزله البرلمان.