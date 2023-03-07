وأضاف بوتين "أود أن أسلط الضوء، ويسعدني أن أفعل ذلك: على الرغم من بعض الصعوبات والمشاكل المعروفة والكبيرة التي نشأت نتيجة لأحداث معروفة، فإن الصعوبات التي جرت محاولة ولا تزال تحاول إيجادها لنا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال المالي، أود أن أؤكد أنه قد تمكنا من التغلب عليها بشكل عام بسبب العمل المهني لمجتمعنا المصرفي والمؤسسات الحكومية وجهود البنك المركزي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال الرئيس الروسي إن الوضع الصعب الذي تواجه روسيا وسط العقوبات، يمكن أن يكون خطوة نحو مزيد من السيادة للبلاد.

وتابع بوتين أن روسيا تمكنت من التغلب على الصعوبات بشكل عام، على الرغم من محاولات خلق مشاكل في مجالات مختلفة للبلاد، بما في ذلك المجال المالي.

