اليوم السابع
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بوتين يصدر مرسوما بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية في روسيا

الجمعة، 03 مارس 2023 04:39 م
بوتين يصدر مرسوما بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية في روسيا بوتين
أ ش أ

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بتوسيع مهام المفوضيات العسكرية المنصوص عليها بالقوانين الدستورية والفيدرالية وقوانين أعمال رئيس الدولة والحكومة.

وأوضحت الرئاسة الروسية "الكرملين" - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المرسوم مكمل للائحة المفوضيات العسكرية لعام 2012، ويتضمن من بين مهام تلك المفوضيات النظر في طلبات إصدار شهادات قدامى المحاربين وتنظيم إصدار هذه الشهادات.

وقال إن المفوضيات العسكرية، بحسب المرسوم، ستقوم بمهام أخرى تنص عليها القوانين الدستورية الفيدرالية، وأعمال رئيس الدولة والحكومة الروسية، والإجراءات القانونية المنظمة لوزارة الدفاع.

 


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