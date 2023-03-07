انتشال جثتين من نهر النيل في مركز مغاغة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثتين لغريقين من المجري المائي لنهر النيل والبحر اليوسفي في مركزي العدوة ومغاغة بشمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة غريق، من المجري المائي للبحر اليوسفي وافادت التحريات أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 71 عاما، من العدوة، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي.

كما تلقى مأمور مركز شرطة العدوة بلاغا من المسطحات المائية، بانتشال جثة غريق من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية زاوية الجدامي بالوحدة المحلية لميانة في شرق النيل.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 21 عاما، مقيم فى مغاغة، وتم انتشالها بمعرفة الإنقاذ النهري، وتم نفل الجثة إلي مشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.