اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:54 م
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المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:12 م
المرور تحرر 68 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68144 ) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (12200) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (172) مخالفة السير بدون تراخيص، و(12 ) دراجات نارية مخالفة، و(33 ) مخالفة موقف عشوائى، و(14) مخالفة شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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