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الكهرباء: الإعفاء من مقابل الدمج حتى 10 ميجاوات هدفه التوسع في الطاقة المتجددة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:00 ص
الكهرباء: الإعفاء من مقابل الدمج حتى 10 ميجاوات هدفه التوسع في الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد موسى عمران، بإعفاء مشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالشبكة بنظام الاستهلاك الذاتي بقدرة حتى 10 ميجاوات من سداد مقابل الدمج، لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بغرض الاستهلاك الذاتي - هدفه التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أن هذا القرار يأتي بهدف تشجيع الصناعة ولكافة الأنشطة الأخرى على استخدام الطاقة الشمسية وتماشياُ مع أتجاه الدولة نحو تعزيز استخدامات الطاقات المتجددة والتي ستساعد على خلق العديد من فرص العمل.
 
وأضاف المصدر أن قرار الجهاز هو الاعفاء الذي يطبق على المحطات التي يتم إنشاؤها وفقا لهذه القواعد أو القائمة بالفعل ، لافتا إلى أن نظام الاستهلاك الذاتي يعد نظام لربط المحطة الشمسية على الأحمال الداخلية للمشترك المحدد بذاته في الترخيص دون غيره، مع عدم تبادل الطاقة المنتجة من المحطة مع الشبكة.
 
وقال المصدر ، إنه يشترط أن يصل أقصى قدرة مسموح بها للمحطة لدي المشترك الواحد 30 ميجاوات، كما حددت القواعد كذلك إجراءات ربط تلك المحطات على الاحمال الداخلية للمشتركين لتسهيل الإجراءات على الراغبين في أنشاؤها.
 
وأشار المصدر إلي أن القواعد تسمح باستخدام أنظمة البطاريات التي تساعد في تحسين منحني انتاج المحطة الشمسية وكذلك تساعد مالك المحطة في استخدام الكهرباء المخزنة اوقات ذروة أحماله، كما تساهم في توحيد إجراءات ربط المحطات الشمسية وتكلفة المقايسات اللازمة لربطها على كافة شركات التوزيع، كما ألزمت شركات التوزيع بجدول زمني لربط المحطة الشمسية.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

وزارة الكهرباء

مقابل الدمج



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