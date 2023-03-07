القاهرة الإخبارية: البيت الأبيض يحث الكونجرس على سرعة إقرار تشريع لحظر تيك توك

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن البيت الأبيض يحث الكونجرس على سرعة إقرار تشريع لحظر تيك توك.

وفى وقت سابق أكدت السلطات فى ليتوانيا، أنه ليس لديها أى خطط لحظر تطبيق "تيك توك" من الهواتف الحكومية، فيما يجادل البعض بأن التوصيات المقدمة لمسؤولى الحكومة بعدم استخدام التطبيق ليست كافية.

وبحسب الموقع الرسمى لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية، فإن تطبيق "تيك توك" يحظي بشعبية بين الشباب فى ليتوانيا، كما انجذبت إليه أيضا نائبة وزيرة الدفاع الليتواني جريتا مونيكا توكوتو التي قالت إنها "قامت بحذفه الآن لأنها تعرف التهديدات التي تأتي من كونه منتجا صينيا".

وقال خبراء أمنيون ليتوانيون إنه "يتم استغلال هذه التطبيقات لجمع البيانات وإرسالها إلى البلدان التي ليس لديها معاهدة لحماية البيانات".

وثمة مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تطبيق "تيك توك" بزعم أن الحكومة الصينية لديها القدرة على جعل الشركات الخاصة تشارك بيانات المستخدم.

كما تفرض المزيد من المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة قيودا على "تيك توك"، ولن يتمكن موظفو البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية من الحصول على التطبيق على هواتف العمل الخاصة بهم، كما سيتعين على المسؤولين في كندا والولايات المتحدة حذفه.