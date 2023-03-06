وبحسب الموقع الرسمى لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية، فإن تطبيق "تيك توك" يحظي بشعبية بين الشباب فى ليتوانيا، كما انجذبت إليه أيضا نائبة وزيرة الدفاع الليتواني جريتا مونيكا توكوتو التي قالت إنها "قامت بحذفه الآن لأنها تعرف التهديدات التي تأتي من كونه منتجا صينيا".

وقال خبراء أمنيون ليتوانيون إنه "يتم استغلال هذه التطبيقات لجمع البيانات وإرسالها إلى البلدان التي ليس لديها معاهدة لحماية البيانات".

وثمة مخاوف في الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تطبيق "تيك توك" بزعم أن الحكومة الصينية لديها القدرة على جعل الشركات الخاصة تشارك بيانات المستخدم.

كما تفرض المزيد من المؤسسات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة قيودا على "تيك توك"، ولن يتمكن موظفو البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية من الحصول على التطبيق على هواتف العمل الخاصة بهم، كما سيتعين على المسؤولين في كندا والولايات المتحدة حذفه.