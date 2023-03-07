اليوم السابع
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"الصحة": 35% من مصابى الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم بالرياضة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:33 م
"الصحة": 35% من مصابى الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم بالرياضة وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن 35% من مصابي الأمراض القلبية والعصبية والنفسية تتحسن حالتهم الصحية بممارسة الرياضات المختلفة.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الرياضة لها دور فعال في تقليل نسب الإصابة بأمراض الاكتئاب، موضحة أهمية نشر الوعي بدور الرياضة في حياة الإنسان، خاصة أن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تساهم في انخفاض معدلات الإصابة بأمراض الأورام السرطانية والقلب والأمراض المزمنة. 
 
وأشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، وأنشطة رياضية متطورة للمواطنين، لافتة إلى الأهمية التي تعود على المواطن المصري، بانتظامه في ممارسة الرياضة بكافة أنواعها، حيث يساعده في الحفاظ على الصحة العقلية والبدنية والنفسية.

الصحة

الرياضة

الصحة النفسية

الصحة العقلية

الامراض المزمنه



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