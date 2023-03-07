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بيان للصحة: مصرع شخص وإصابة 16 فى حادث قطار قليوب والدفع بـ 20سيارة إسعاف

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:13 م
بيان للصحة: مصرع شخص وإصابة 16 فى حادث قطار قليوب والدفع بـ 20سيارة إسعاف سيارة إسعاف
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع حادث قطار قليوب، الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، بمحطة قطارات قليوب المحطة.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأغلب إصاباتهم غير مهددة للحياة .

 

وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يتابع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

 


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