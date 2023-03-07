اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: أى عضة أو خربشة أو لعق جلد من حيوان ضال يواجه بإجراءات وقائية فورا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:00 ص
الصحة: أى عضة أو خربشة أو لعق جلد من حيوان ضال يواجه بإجراءات وقائية فورا داء الكلب - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن داء الكلب من الأمراض التي يصعب تشخيصها  قبل ظهور الأعراض وفي حال ظهور الأعراض يصبح العلاج وغالبا يؤدى إلى الوفاة.
 
وأوصت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى التطعيم فور الإصابة مباشرةً ودون تردد.
 
وتابعت، يجب اعتبار كل الكلاب والقطط الضالة وكذلك الحيوانات الأليفة الغير محصنة مصابة لحين ثبوت العكس 
وهذا يعني التعامل مع أى عضة أو خربشة أو مجرد اللعق للجلد من حيوان ضال أو غير محصن علي أنه مصاب والحرص علي سرعة اتخاذ إجراءات وقائية محددة وفورا.
 
واستكملت وزارة الصحة، عند التعرض للعض او الخربشة من كلب أو قط  أو أي حيوان مصاب يجب التماس الرعاية الصحية.
 
 

الصحة

السعار

الكلب

القطط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة