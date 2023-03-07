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الزراعة: 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة تضاف للرقعة الزراعية الفترة المقبلة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:17 ص
الزراعة: 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة تضاف للرقعة الزراعية الفترة المقبلة محمد القرش
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد القرش المتحد باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، مضيفا أن هناك عددا من المشروعات الزراعية الجديدة ومنها الريف المصري الجديد، ومشروعات سيناء بمساحة 700 ألف فدان، ومشروع دلتا الجديدة أكثر من 2.2 مليون فدان .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك 2.2 مليون فدان بالدلتا الجديدة يضاف للرقعة الزراعية فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المشروعات الزراعية الجديدة متكاملة المرافق وتدعم خطط التنمية.

وتابع أن هناك خطة بالتعاون مع البحوث الزراعية والمتخصصين لتحديد نوع التربة فى مصر لزراعة المنتج المناسب للظروف الجوية، مضيفا أنه تم زراعة 350 ألف فدان وله عائد جديد وإضافة جديدة للرقعة الزراعية.

وأوضح أن الدولة قامت بتطوير محور الضبعة وعملت ربط طرق بمطار سفنكس وعدد من الموانئ البرية والبحرية لنقل المنتجات خارجيا، مضيفا أن شبكة الطرق تساعد فى تصدير المنتجات بسهولة.


مشروع الدلتا الجديدة

الزراعة

محمد القرش

المشروعات الزراعية



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