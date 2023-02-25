الزراعة: الدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار متوازنة

ماجد تمراز

كشف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار متوازنة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر الفراخ بالمزارع انخفض وبات يتراوح بين 65 إلى 70 جنيها.

مجال الدواجن، الأولى توفير الأعلاف لإيجاد استدامة في الإنتاج، من خلال تنفيذ منظومة لزراعة المحاصيل التعاقدية مثل الذرة وفول الصويا، لافتا إلى أن الدولة واجهت أزمة في توفير الذرة والصويا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة الماضية دخلت كمية من الفراخ المجمدة لتوفير المعروض في السوق.

وأشار إلى أن الصويا تم تسعيرها بـ 18 ألف جنيه للطن، والذرة بـ 9 آلاف جنيه، موضحا أنه من 16 أكتوبر حتى 9 فبراير دخل مصر 2.6 طن من خامات الأعلاف بتكلفة 1.3 مليار دولار.

وأردف أن أسعار العلف تراجعت، وهناك لجنة مشكلة في الوزارة تضم كل الجهات المعنية لمراقبة الشحنات التي تخرج من الجمارك، حتى تصل إلى المربي بسعر عادل.

وأوضح محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر الكتكوت انخفض إلى 15 جنيهًا بعدما كان قد وصل إلى ضعف هذا المبلغ.

واختتم أن الدولة وجهت بتوفير منافذ أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، موضحا أن وزارة الزراعة تطرح في منافذها لحوم بلدية بأسعار تبدأ بـ 170 جنيها.