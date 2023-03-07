الأمم المتحدة تطالب دول العالم باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

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طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك كافة الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى.

وقال تورك - في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "إن الإعلان العالمي يؤكد أن جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين، وأن لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات دون تمييز من أي نوع"، مشيرا إلى أن الواقع اليومي للملايين من الأشخاص يظهر إلى أى مدى ما زال هذا الوعد بعيدا عن التحقيق.

وأكد أن العنصرية والتمييز العنصري يؤثران على الناس في كل ركن من أركان هذا الكوكب، مشددا على أن هذه الظاهرة بحاجة إلى أن تتوقف، وأوضح أن الماسي الأخيرة أدت إلى استقطاب الاهتمام والمزيد من الالتزامات بالعمل، مما أدى إلى تزايد الزخم من أجل التغيير.

وأضاف المفوض الأممي: "حان الوقت لأن تتخذ الحكومات خطوات ملموسة بمشاركة فعالة من المتضررين ومجتمعاتهم لمعالجة الأشكال المستمرة والناشئة من التمييز العنصري وإصلاح انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها، بما في ذلك تلك المتجذرة في موروثات الاستعباد والاستعمار".

ونوه عن أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيعطي الدول الزخم لاتخاذ خطوات سريعة وقوية في القانون والممارسة للنهوض بالمساواة ومكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، لافتا إلى أن العدالة والمساواة العرقية ممكنة للجميع، وأن على الجميع العمل لجعل ذلك حقيقة واقعة.