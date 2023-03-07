إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 بهيئة ميناء دمياط

دمياط معتز الشربينى

أشرف اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البوم الثلاثاء على إجراءات القرعة العلنية على الحج التابع لوزارة النقل للعام الحالي حيث تقدم عدد من العاملين والعاملات من أجل الفوز بـ 2 تأشيرة مخصصة من الوزارة لهيئة الميناء ، وبعد عرض رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية الشروط والضوابط الخاصة بالحج لهذا العام، والتأكد من استيفاء جميع المتقدمين لهذه الشروط.

وتم سحب القرعة وإعلان الفائزين بالحج لهذا العام، كما تم ترشيح 2 من العاملين احتياطياً كبدلاء لأى زميل يقدم اعتذارًا .

يأتي ذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفى إطار اهتمام هيئة ميناء دمياط بالجانب الاجتماعى ورعاية العاملين .





