أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 456 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 7070 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.57%، والعرب على 9.75%، واستحوذت المؤسسات على 34.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.01%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 64.1 مليون جنيه، 304.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 61.7 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، 24.5 ألف جنيه، 293.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 16432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 2853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 19469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 6767 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3522 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.

وصعدت أسهم 18 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.44%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%.

- البويات والصناعات الكيماوية-باكين بسعر إغلاق 32.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.89%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 36.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.58%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 15.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.60%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 1.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.71%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 49.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.64%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 19.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.75%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 24.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.07%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 44.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.