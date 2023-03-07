اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:57 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 16432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 2853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 19469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 6767 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.

البورصة

اخبار البورصة

البورصة المصرية

بورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة