تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.062 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 16432 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 2853 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 19469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 6767 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 4447 نقطة.