أسباب النعاس المفرط أثناء النهار.. أبرزها توقف التنفس

كتبت ميرفت رشاد

النعاس المفرط أثناء النهار (EDS) يمكن أن يسبب الشعور بالإرهاق والتعب، وتشمل أسباب اضطرابات النوم EDS حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم (OSA) والأرق واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، والباراسومنيا، وأكثر من ذلك، وفى هذا التقرير نستعرض كل ما تريد معرفته عن النعاس المفرط أثناء النهار، وفقا لما نشره موقع healthnews.

أعراض النعاس المفرط أثناء النهار

بالإضافة إلى أعراض الإرهاق والنعاس، يمكن أن يسبب EDS أيضًا أعراضًا أخرى ذات صلة، بما في ذلك:

صعوبة فى التركيز

مزاج سيئ

التهيج

الخلل المعرفى

أسباب النعاس المفرط أثناء النهار

نظرًا لأن EDS هو أحد الأعراض وليس تشخيصًا قائمًا بذاته، فمن المهم أن نفهم أن هناك العديد من المشكلات الصحية التى يمكن أن تسبب النعاس المفرط أثناء النهار فى حالة النوم، ويمكن أن يكون سبب EDS عدة أنواع مختلفة من اضطرابات النوم التي تقلل من جودة النوم.

إذا كنت تعاني من EDS من المحتمل أن تتم إحالتك لدراسة النوم، وهو اختبار يحلل فسيولوجيا نومك ويمكن أن يبحث عن العديد من اضطرابات النوم التي قد تساهم في EDS الخاص بك، ومن المهم تحديد السبب الأساسي لـ EDS للتأكد من حصولك على العلاج المناسب.

توقف التنفس أثناء النوم

إذا كنت تشخر أو تستيقظ تلهث فى الليل أو تجد نفسك تشعر بالتعب حتى بعد النوم سبع إلى ثماني ساعات على الأقل في الليل، فقد تكون مصابًا بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب في النوم يتميز بانسداد متكرر لمجرى الهواء ليلاً، ما يؤدي إلى توقف قصير في التنفس، هذا الاضطراب المستمر في النوم هو ما يجعل OSA سببًا محتملاً لـ EDS.

أرق

بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون الأرق هو سبب EDS، ويعاني الأشخاص المصابون بالأرق من صعوبة فى بدء النوم والحفاظ على النوم والعودة إلى النوم بعد الاستيقاظ ليلاً، بسبب هذا النوم الضعيف والمتقطع ، يمكن أن يحدث EDS في كثير من الأحيان.

مشاكل إيقاع الساعة البيولوجية

قد يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، والتى تحدث نتيجة عدم تزامن ساعة الجسم الطبيعية مع البيئة، العمل بنظام الورديات هو سبب شائع لمشاكل إيقاع الساعة البيولوجية.

باراسومنياس

الخلل النومي هو أي سلوكيات أو تجارب غير مرحب بها تحدث أثناء النوم وتحدث نتيجة الاستيقاظ غير الكامل من نوم عميق، إنه مصطلح شامل يشمل العديد من مشاكل النوم بما في ذلك المشي أثناء النوم والكوابيس واضطراب سلوك حركة العين السريعة والمزيد، بسبب الطبيعة التخريبية لهذه السلوكيات في الحصول على نوم مريح ، يمكن أن يكون باراسومنيا سببًا لـ EDS.

علاج النعاس المفرط أثناء النهار

قد يُنصح الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم باستخدام آلة تنفس تُعرف بجهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) للمساعدة في تصحيح تنفسهم، يمكن استخدام العلاجات السلوكية والأدوية وبعض المكملات الغذائية لعلاج الأرق واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية والباراسومنيا .