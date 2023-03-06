وكيل أوقاف الإسكندرية فى جولة مفاجئة لإدارات وسط والمنتزه لضبط سير العمل

الإسكندرية - أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزار ة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، فى جولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي أوقاف "الرمل - المنتزه" لضبط سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها، والتأكيد على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد على ضرورة تحري الدقة وأعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصما أو صرفا تحصيلا أو توريدا حفاظا على المال العام وحقوق الغير.

جدير بالذكر أن وكيل أوقاف الإسكندرية، التقى عمال إدارة أوقاف الرمل خلال اجتماعهم الشهري الذي تُقيمه الإدارة لإطلاعهم على اخر مستجدات العمل الإداري والتعليمات، مؤكدا أن جولاته المرورية تتم بالتوازي بين المرور على المساجد والعاملين بها وبين الإدارات الفرعية.