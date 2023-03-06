أوقاف الأقصر تبدأ المرحلة الثانية لتعقيم ونظافة المساجد قبل شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، بفعاليات المرحلة الثانية لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تم إجراء حملات نظافة مكثفة فى عدد من المساجد بإدارات الأوقاف المختلفة، وذلك فى إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير المديرية، أنه تم بدء المرحلة الثانية من أعمال حملات التعقيم والتجميل للمساجد قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي إنطلقت بدءاً من 13 فبراير الجارى بكافة مساجد الأقصر، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، موضحاً أنه تم تنظيم حملة تعقيم المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا, وأن الدين والحضارة والرقي والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه وضعت مديرية أوقاف الأقصر خطتها لإستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لإستقبال شهر رمضان، وتحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك.