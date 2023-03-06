اليوم السابع
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وزير البيئة الفرنسي يدعو لفرض قيود سريعة لمواجهة أزمة المياه

الإثنين، 06 مارس 2023 09:28 م
وزير البيئة الفرنسي يدعو لفرض قيود سريعة لمواجهة أزمة المياه فرنسا - أرشيفية
وكالات

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قال وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيتشو، الاثنين، إنه ينبغي ألا يتردد حكام المقاطعات البالغ عددهم 100 في إصدار قرارات سريعة تقيد استخدام المياه المحلية نظراً لانخفاض منسوب المياه الجوفية بشكل مثير للقلق.

وقال بيتشو: "ندق ناقوس الخطر بالنظر إلى الوضع الذي نجد أنفسنا فيه الآن، حيث نقترب من نهاية فترة إعادة شحن منسوب المياه الجوفية".

جاء هذا الإعلان بعد أن اجتمع الوزير مع المحافظين للحصول على نظرة عامة على الوضع المائي العام في فرنسا، التي تشهد شتاءً هو الأكثر جفافاً منذ عام 1959.

 

 


فرنسا

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أزمة المياة فى فرنسا

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