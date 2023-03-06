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"مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 10:54 م
"مناهضة العنف ضد المرأة" ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج.. صور ندوة تثقيفية ضمن فاعليات اليوم الأول للأسبوع البيئى
سوهاج - محمود مقبول

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نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع كلية التربية بالجامعة، ندوة تثقيفية ضمن فاعليات اليوم الأول للأسبوع البيئي بجامعة سوهاج، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ودور المستقبل تجاهه"، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع البيئة، والدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية والدكتورة عبيرة محمود السيد مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ونانسي نعيم عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد النحاس وكيل كليه الطب والاستاذ بقسم الصحة العامة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية بجامعه سوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة لا تتواني في دعم المرأة المصرية في مختلف المجالات داخل الجامعة وخارجها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة في تمكين المرأة 2030، وأن قطاع خدمة المجتمع والبيئة يهتم بكل فاعليات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وأوضح وضع خطة تفاعلية لعمل الوحدة داخل الجامعة، وتنظيم الفاعليات التي تعود علي الفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعي بالفائدة والتمكين .

وقالت الدكتورة عبيرة محمود السيد مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرآه بالجامعة أن الندوة تناولت دور معلمي المستقبل في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرآة والفتاة، وتضمنت الندوة أهداف الوحدة في القضاء على جميع أنواع العنف ضد المرأة، والفتاة من أجل تحقيق المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 203‪0 وأشارت إلى كيفيه التواصل مع الوحدة وتلقي الشكاوي وإيجاد الحلول المناسبة، ورسالة الوحدة في توفير بيئة آمنه تمكن كل فتاة وامرأة من أداء واجباتها وعملها داخل الحرم الجامعي؛ كما أوضحت دور الوحدة داخل الجامعة والإجراءات المتبعة في تلقي الشكاوي داخل الجامعة.

 

السيدات المشاركاتب الندوة
السيدات المشاركاتب الندوة

 

جانب من ندة وحدة مناهضة العنف
جانب من ندة وحدة مناهضة العنف

 

حرص كبير من الطالبات على المشاركة
حرص كبير من الطالبات على المشاركة

 

فاعليات الندوة اليوم
فاعليات الندوة اليوم

 

نائب رئيس الجامعة بالندوة
نائب رئيس الجامعة بالندوة

 

 


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