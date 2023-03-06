جامعة سوهاج تحصد 11 ميدالية بمشاركتها فى اللقاء الرياضي للطلاب ذوى الهمم بالإسكندرية

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج، 11ميدالية خلال المشاركة فى فعاليات اللقاء الرياضي لذوى الهمم (قادرون باختلاف)، لطلاب الجامعات المصرية والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي الجامعي"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك تحت شعار (الإعاقة منحة.. لا محنة)حيث حصل وفد الجامعة على 3 ميداليات ذهبية، و3 فضية و5 برونزية.

كما أعرب الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بما حققه طلاب ذوى الإعاقة من نجاحات، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دمجهم بكافة الأنشطة الطلابية والفعاليات القمية والمحلية، وتوفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلاب مع اقرانهم فى الحياة الاجتماعية، إلى جانب تقديم الخدمات التعليمية والوسائل المساعدة لتسهيل الدراسة بالشكل المناسب لهم، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتنظيم مثل تلك اللقاءات ومشاركة أكبر عدد من طلاب الجامعات المصرية، بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب ذوى الهمم، وتنمية مهاراتهم وزيادة شعورهم بالانتماء والثقة بالنفس.

وقال صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن الفعاليات استمرت فى الفترة من 1 حتى 6 من مارس الجارى، وشارك بها 800 طالب وطالبة مثلوا 24 جامعة مصرية، وقد أقيمت الفعاليات على ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية بأبي قير بالإسكندرية، مضيفاً أن المنافسات ضمت ألعاب القوي، تنس الطاولة، رفع الأثقال، كرة طائرة جلوس، كرة هدف، وكرة القدم، وذلك للطلاب أصحاب الإعاقة الحركية، الذهنية، البصرية، الصم والبكم، قصار القامة، والشلل الدماغي، حيث أسفرت النتائج فى تنس الطاولة الحركي عن حصول الطالب محمد محمود السيد بكلية التكنولوجيا والتعليم على الميدالية الذهبية، كما فازت الطالبة ناريمان عماد أنور بكلية الآداب بالميدالية الذهبية فى ألعاب القوي (دفع الجلة بصري)، وكذلك فازت الطالبة أروى أحمد خليل بكلية الآداب بالميدالية الذهبية فى (دفع جلة حركي).

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه فى منافسات ألعاب القوى حركي، حصل الطالب إبراهيم السيد عبد المجيد بكلية الآداب على الميدالية الفضية، وأيضاً فاز بالميدالية الفضية الطالب أيمن رمضان توغان بكلية الآداب، وذلك فى ألعاب القوي بصري، مضيفاً أن الطالب حسين محمد السيد بكلية الآداب فاز بالميدالية الفضية فى رفع الأثقال بصري، كما حصل الطالب إسلام عبد الرحمن عبد القادر بكلية التربية الرياضية على الميدالية البرونزية فى ألعاب القوى حركي (وثب طويل).

وأشار الخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، إلى فوز الطالب محمد أحمد عبد الراضي بكلية الآداب بالميدالية البرونزية فى رفع الأثقال بصري، وكذلك حصول الطالب محمود أسعد بدري بكلية الآداب على الميدالية البرونزية فى ألعاب القوي بصري، وفوز كلا من الطالبتان هناء جمال ضاحي، وأميرة أحمد عامر بكلية الآداب بالميدالية البرونزية فى رفع الأثقال بصري، لافتاً إلى أن هيئة الإشراف المرافقة للوفد ضمت كابتن إسلام حجازي، وكابتن محمد شوقي، وكابتن هالة خلف.