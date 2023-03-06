مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طالب بالصف الأول الثانوى بقرية كفر الحماية التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع محمد .ت م ومقيم قرية كفر الحمادية طالب بالصف الأول الثانوى العام، اصطدم قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص للمشاة، أثناء الذهاب إلى مدرسة السيد البدوى الثانوية العامة ببركة السبع، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.