ضبط عاطل بحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم التابعة لمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل مقيم إحدى قرى المركز، بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية ،إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد ورود معلومات عن قيام عاطل مقيم إحدى قرى المركز، بالاتجارة في الأقراص المخدرة، على الفور كلف مدير أمن المنوفية بضبط المتهم، تحت إشراف العميد حسن النحرواى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكن المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم ، من ضبط المتهم داخل منزله بإحدى قرى المركز، وبحوزتة أقراص مخدره، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.