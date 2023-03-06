محافظ كفر الشيخ: نحتل المركز الأول فى حل الشكاوى للعام الخامس على التوالى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى تقريرا من عماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان، عن تلقيها شكاوى من المواطنين، خلال شهر فبراير الماضي، 2023، بلغت 675 شكوى تم توجيهها، لمجالس المدن وكافة المديريات الخدمية لحلها، مؤكدا أنه يتم التواصل مع جميع الجهات على مدار اليوم لسرعة إنجاز الشكاوي لتلبية طلبات المواطنين، من خلال عدد من قنوات التواصل، منها إدارة خدمة المواطنين، إضافة للقاءات الجماهيرية التي تشهدها مجالس المدن، إضافة لتلقي الشكاوى خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، على رقم 114، و 0473220792، اضافة لتلقى شكاوى من المواطنين خلال جولاته، مؤكداً أننا نسعى لنيل رضا المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم التواصل مع جميع الجهات علي مدار اليوم لسرعة انجاز الشكاوي لتلبية طلبات المواطنين، وكان أكثر الجهات في سرعة الاستجابة مدينه بيلا، و مدينة بلطيم، مدينة البرلس، ومدينة سيدي سالم، ومديرية الصحة، وقد حققت محافظة كفر الشيخ المركز الاول علي مستوي الجمهوريه في حسم الشكاوى 2023 وذلك للعام الخامس علي التوالي

وتضمن التقرير إجمالي الشكاوى الواردة لمجالس المدن 443 شكوى خاصة بمجالس المراكز والمدن، تتضمن شكاوى تخص النظافة والتجميل و شكاوي من ورش تسبب الإزعاج وعدم الإغلاق في الأوقات الرسمية وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك وتعدي علي الشارع وتضرر من شبكات محمول، و طلبات ترخيص وسرعة البت في طلبات التصالح وبعض شكاوي أشغال الطريق وتم التواصل مع تلك الجهات لسرعة حل هذه المشاكل.

كما بلغ إجمالي الشكاوى الواردة للمديريات الخدمية 192 شكوى، تتضمن شكاوى خاصة بنقل بعض المعلمين إلى المدارس الأخرى وصرف الراتب العاملين علي الصناديق الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بصرف مستحقات للمعلمين وتضرر من قرارات اداريه، الإعفاء من المصاريف، كما تضمنت شكاوى تخص توصيل الكهرباء والتضرر من تهالك اعمدة و تأخر توريد أعمدة اخري، ورصف بعض الطرق، وإزالة مطبات بمدينة سيدي سالم، والتي تمت إزالتها ، وضعف المياه في بعض المناطق، ووجود تسريب أسفل بعض المنازل، والشكوى من استغلال بعض التجار ارتفاع الأسعار وتم توجيه الجهات بسرعة فحص تلك.

وأوضح التقرير أن مجالس المدن التي جرى تحويل لها الشكوى لحلها، مطوبس 27 شكوى، تم حسمهم ، مجلس مدينة فوه 19 شكوى، تم حسمهم، مجلس مدينة بلطيم 33 شكوى، تم حسمهم ، مجلس مدينة دسوق 84 شكوى، ما تم حسمه 76 شكوى، مجلس مدينة سيدى سالم، 44شكوى، تم حسمهم، مجلس مدينة الحامول 39 شكوى، تم حسمهم ، مجلس مدينة قلين 26 شكوى، ما تم حسمه 24 شكوى، ومجلس مدينة بيلا 26 شكوى، تم حسمهم ، مجلس مدينة البرلس 7شكاوى، تم حسمهم ، مجلس مدينة الرياض، 35 شكوى، ما تم حسمه 27 شكوى، مجلس مدينة سيدي غازي، 7 شكاوى، ومجلس مدينة مسير 3 شكاوى، تم حس شكويين، مجلس مدينة كفر الشيخ تلقى 84 شكوى، ما تم حسمه 72 شكوى، أما الشكاوى التي تم توجيهها للمديريات الخدمية، الصحة 29شكوى، تم حلها، مديرية التضامن 5 شكاوى، تم حلها، مديرية التموين 7 شكاوى تم حل 4 شكاوى، التنظيم والإدارة لم تتلق شكاوى، مديرية الشباب والرياضة لكم تتلق شكاوى، مديرية التربية والتعليم 61 شكوى تم حل 54 شكوى، مديرية الطرق 6 شكاوى، تم حسمها، مديرية الاسكان 3 شكاوى، تم حلها، أملاك الدولة لم تتلق شكاوى ، مديرية الزراعة 27 شكوى تم حل 24، شركة المياه والشرب والصرف الصحي 12 شكاوى تم حسمها، الري تلق 8 شكاوى تم حل 6شكوى.