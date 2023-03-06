محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر أعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات والمصالح الحكومية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير منظومة العمل ومستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بحصر أعداد العاملين المتقاضين للحد الأدنى للأجور لإدراجهم ضمن المستفيدين من مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة 20%، وعقد اجتماعات دورية للتواصل مع الموظفين وبحث شكواهم ومقترحاتهم وحلها وتفعيلها، وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وتسليم العقود لمن استوفى الشروط وسدد مستحقات الدولة.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تنفذها مديرية الأوقاف وتشكيل فريق من أفضل الحفّظة للمشاركة في المسابقات القومية وتشكيل لجان مرور مفاجئ على المدارس، للتأكد من انضباط العملية التعليمية وانتظام تواجد المعلمين والمتابعين، والانتهاء من تحويل السوق التجاري بمركز باريس لثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة؛ لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.