محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم الإثنين، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الذى نظمته مديرية الأوقاف بالقليوبية، فى مسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ونائب مدير أمن القليوبية، ومدير مكتب الأمن الوطنى ببنها، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومحمد مرعى رئيس مدينة بنها، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والمهندس رجب شحات غنيم مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تناول خلالها الدروس المستفادة من ليلة النصف من شعبان، ومنها الاستجابة لأمر الله عز وجل، وكذا الاستجابة لأمر النبى صلى الله عليه وسلم، فى الأوامر والنواهى، فى المنشط والمكره، فقد كان المسلمون يصلون الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال: أن النبى صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام فاستقبلوها.

واختتم الحفل بالابتهالات الدينية للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وتناولت الابتهالات الأناشيد الدينية فى حب رسول الله.

من جانبه، صافح الهجان ومرافقوه المشاركين فى الاحتفال مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترشيح روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.