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رئيس مدينة القناطر ينفي صحة واقعة انتحار ربة منزل بعد إلقاء أولادها بالنيل

الإثنين، 06 مارس 2023 06:53 م
رئيس مدينة القناطر ينفي صحة واقعة انتحار ربة منزل بعد إلقاء أولادها بالنيل نهر النيل - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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نفى اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن انتحار ربة منزل بعد إلقاء أطفالها بنهر النيل عند منطقة الكوبرى التابعة للمدينة.
 
وقال رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إنه لا صحة لما تم تداوله، مشيراً إلى قيام بعض الشباب بالاستحمام في منطقة الكوبرى، وأنها ليست واقعة إلقاء سيدة أطفالها ونفسها من فوق الكوبرى.
 
كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو لتجمع عدد من المواطنين على النيل بمنطقة الكوبرى، ومزاعم بإلقاء ربة منزل لأطفالها فى النيل ثم تتخلص من حياتها الأمر الذى نفته الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
 

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أمن القليوبية

القناطر الخيرية

غرق أسرة

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نيل القناطر الخيرية



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