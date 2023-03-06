اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بالحديقة الدولية.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 02:23 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بالحديقة الدولية.. صور محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بالحديقة الدولية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بالحديقة الدولية، وناقش محافظ القاهرة خلال الجولة سبل تطوير الحدائق التابعة لمشروع الحدائق المتخصصة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة لخلق متنفسًا للأهالى.
 
رافق المحافظ فى جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة ، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة .
 
وفي سياق متصل، تعد الحديقة الدولية في مدينة نصر ذات طبيعة خاصة، حيث تتضمن أجنحة مختلفة، وكل جناح يعكس دولة مختلفة سواء دولة عربية أو أجنبية، والتي تم تنفيذها عن طريق سفارات تلك الدول بالقاهرة لكي تعكس ثقافات تلك الدول، وجار العمل حالياً على الاستفادة من أركان الحديقة في إقامة مشروعات وخدمات للمواطنين، بحيث يقام مشروع في كل ركن، يتضمن مطاعم وكافيهات ومشروعات استثمارية، كما سيتم إقامة ركن رياضي متميز، يتضمن ملاعب كرة وحمامات سباحة وصالة جيم على أعلى مستوى، وذلك لخدمة أهالي المنطقة وكافة رواد الحديقة، وتشجيع الاستثمار بها.
 
محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بالحديقة الدولية 1
محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بالحديقة الدولية 1

محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بالحديقة الدولية
محافظ القاهرة يتفقد اعمال التطوير بالحديقة الدولية

 


الحديقة الدولية

الحدائق

القاهرة

تطوير الحديقة الدولية



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