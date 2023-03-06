مجلس الغرف الأمريكية: مصر أول دولة فى المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء

كتب عبد الحليم سالم

سلط تقرير مجلس الغرف الأمريكية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الضوء على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بدول المنطقة، لا سيما مصر، لافتا إلى أن مصر تعد أول دولة في المنطقة تصدر سندات سيادية خضراء، بإدراج 750 مليون دولار أمريكي في بورصة لندن في سبتمبر 2020، وتجاوز الإصدار خمسة أضعاف الاكتتاب.

أضاف تقرير الغرف الذى تتراسه الغرفة الامريكية التجارية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق ،أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اطلقت أول سندات خضراء للشركات في مصر ، بقيمة إجمالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي.

كما تم إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي في منطقة الخليج في عام 2018 ، حيث نمت القروض المستدامة خمسة أضعاف بين 2017-2021 مع وصول المحفظة الإقليمية إلى 9.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

في حين أن حجم القروض يتخلف كثيرًا عن مثيله في المناطق الأخرى تتسارع وتيرة النمو وتتحرك حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة لتعزيز بيئة التمويل المستدام.

وأوضح التقرير انه على الرغم من النمو المذهل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التمويل الأخضر بشكل عام ، لا تزال المنطقة متخلفة عن الدول الغربية. على سبيل المثال ، بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات الخضراء خلال عام 2021 83.6 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة ، و 58.3 مليار دولار أمريكي في ألمانيا و 9.9 مليار دولار أمريكي فقط في دول مجلس التعاون الخليجي.